Cinquanta famílies participen en tallers per aprofitar els aliments en una dieta saludable

Aquesta activitat, que es realitza des del 2013, d'adreça a famílies amb pocs recursos econòmics

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 11:47

Una cinquantena de famílies amb pocs recursos econòmics han participat, durant el mes de maig, en els tallers de cuina que promouen una alimentació saludable i estalviadora. Enguany s'han fet quatre tallers nous adreçats a les promocions municipals d'habitatges de Mas Bertran i del barri del Carme, Càritas i Fundació Mossèn Frederic Bara Cortiella. Cada taller consta de dues sessions de dues hores realitzades al Casal de les Dones, excepte la de Mas Bertran que es va realitzar al Centre Cívic Migjorn, amb grups d’unes 15 persones. El cicle preveu oferir quatre nous tallers a l'octubre i el novembre.



El taller de cuina està impartit per la dietista Mònica Chica i consisteix en l’elaboració de receptes amb les dietes més adequades segons les edats dels membres de les famílies assistents. Es dóna molta importància a l’aprofitament dels aliments i a la manipulació que cal fer perquè no es facin malbé i es puguin conservar millor. Per complementar el taller, els participants han rebut el «Quadern de consells i receptes de cuina per aprofitar el menjar». El quadern consisteix en 21 fitxes de consells per la bona conservació i manipulació dels aliments i 7 receptes de cuina.



Aquesta activitat, organitzada per la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, a través del Pla Local d'Inclusió Social (PLIS), es fa des de l'any 2013.