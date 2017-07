Reus obté un 96,3 sobre 100 a l'Índex de Transparència dels Ajuntaments

La mitjana global dels consistoris estatals se situa en un 89,7 i el reusenc escala posicions amb una millora de la puntuació

L’Ajuntament de Reus ha obtingut un 96,3 a l’avaluació de l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA 2017). Amb aquesta nota, el consistori reusenc escala posicions al rànquing dels ajuntaments més transparents de l’Estat espanyol i supera amb escreix la mitjana global que se situa en el 89,7.L’ITA és una eina per mesurar el grau de transparència davant de la ciutadania i la societat dels ajuntaments espanyols, que ja arriba a la sisena edició. Transparència Internacional avalua els 110 ajuntaments més grans de l’Estat, a través d’un conjunt de 80 indicadors, que posen el focus en la informació que s’ofereix a la ciutadania sobre la corporació, l’econòmica i financera, sobre la contractació de serveis, i els canals de participació i el dret d’accés a la informació, entre altres.La regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, explica que el consistori està molt satisfet amb el resultat de l’avaluació que els situa per damunt de la mitjana estatal, «des de la consciència que sempre hem de continuar millorant en tot allò que encara ens falta. És un resultat positiu que se suma a les bones notes obtingudes en les darreres auditories tant de l’ITA com d’Inforparticipa. I això no és ni casual ni passatger. Podem dir que estem en una dinàmica de millora constant, que hi estem abocant esforços i que avaluació rere avaluació ens estan ratificant els bons resultats. Estem immersos en un canvi de cultura, de processos i de maneres de treballar». L’Ajuntament ha avançat 6,3 punts en relació a la darrera avaluació realitzada el 2014, quan va obtenir una puntuació de 90.Per a Carles Pellicer, alcalde de la ciutat, «el Govern de Reus ha situat la transparència com un dels eixos cabdals de l’acció de govern, amb avenços significatius en aquesta matèria. Cal posar en valor que l’Ajuntament de Reus ha estat pioner amb la creació d’un portal multientitat de transparència. Durant aquest mandat 2015-2019 estem donant màxima rellevància política a la transparència amb la creació d’una Àrea de Participació Ciutadana, amb l’alcalde al capdavant, amb competències en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la creació de la Comissió de Transparència, amb representació de tots els grups municipals».El desembre de 2014, l’Ajuntament de Reus va publicar el nou Portal de Transparència #ReusTransparència transparencia.reus.cat , un espai específic creat per facilitar el coneixement sobre com es gestionen els recursos públics, com s’organitza l’administració i com es prenen les decisions. Alhora, es tracta de facilitar la participació d’una ciutadania cada cop més informada i de permetre el rendiment de comptes i la fiscalització de l’acció de govern. De fet, aquest mateix any l’Ajuntament de Reus ha estat reconegut amb el Segell Infoparticip@, a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local a Catalunya, amb una nota del 98%. Aquest és un premi que atorga l’equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.L’ONG Transparència Internacional sosté que a través de l’ITA es busca un apropament dels ajuntaments a la ciutadania, fomentant l’augment de la informació que la ciutadania rep de les corporacions locals, tant sobre la situació dels ajuntaments com sobre les activitats que realitzen i les prestacions i els serveis als quals poden accedir.