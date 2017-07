S'ha realitzat una jornada formativa en la qual hi ha participat una vintena de restauradors

EFE

Actualitzada 10/07/2017 a les 13:43

Reus impulsa una xarxa de botigues i restaurants sense gluten i una de les accions per al seu impuls ha estat una jornada formativa en la qual participen una vintena de restauradors.



La jornada, segons informa l'Ajuntament, l'organitzen la regidoria de Salut i l'Associació de Celíacs de Catalunya.



L'objectiu de la jornada ha estat donar pautes als professionals del sector, perquè entenguin la restauració sense gluten com a oportunitat per posicionar-se com a negoci inclusiu.



En aquest sentit, s'ha informat de les oportunitats del mercat sense gluten, així com de la malaltia celíaca (símptomes i dieta sense gluten).



També s'ha tractat sobre restauració sense gluten en relació amb la legislació vinculada a la manipulació d'aliments i la contaminació creuada; els protocols per assegurar la seguretat alimentària en productes sense gluten; i la declaració d'al·lergens.



La sessió informativa s'emmarca en el Projecte de l'Associació Celíacs de Catalunya per fomentar l'increment d'establiments alimentaris aptes per a celíacs.



En aquest sentit, l'Associació fa difusió de vint consells pràctics per garantir la seguretat alimentària en la restauració sense gluten.



Entre aquests consells, destaca que no és necessari tenir una cuina exclusiva per a l'elaboració de productes sense gluten, encara que una zona exclusiva facilita el procés perquè evita la contaminació creuada.



Tampoc és necessari tenir uns estris de cuina exclusius, excepte en el cas de la torradora, sandvitxera, la màquina de fer pasta i la fregidora.