Actualitzada 10/07/2017 a les 14:52

L’Auditori Antoni Gaudí de firaReus va acollir, el passat divendres 7 d juliol, l’acte de graduació de la tretzena promoció de CESDA (Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació), quarta en l’obtenció del Grau de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries. En total han finalitzat els estudis un total de 11 alumnes, que es van graduar en un acte on van assistir 150 persones.



L’acte, que ha comptat amb la presència de l’staff de CESDA, a més de diverses autoritats del sector de l’aviació així com autoritats locals, familiars i amics dels joves graduats, es va iniciar a les 18hamb la intervenció del Dr. Miquel Traveria, Director de Relacions Externes de CESDA, per seguir a continuació amb el parlament del Cdt. Santiago Oviedo, Vocal del COPAC.



Yuri Masó, Head of Training de CESDA, va ser l’encarregat de pronunciar el discurs com a padrí de la promoció. Acte seguit, el Dr. Traveria va anunciar el conveni que s’ha renovat un any més amb Solanes Joier – Breitling per premiar la millor trajectòria de la promoció que s’ha graduat. Josep Solanes perquè fes l’entrega del rellotge Breitling a l’alumne Diego Martínez.



Els alumnes representants d’aquesta promoció, Savina Paül i Diego Martínez, van dirigir unes paraules a l’auditori en representació de tots els seus altres companys. Després els alumnes van pujar a l’escenari per recollir la banda, el diploma, el birret i la còpia del codi deontològic.



Finalment van intervenir la Directora Territorial del Dept. de Territori i Sostenibilitat, Trinitat Castro; el Delegat del Rector de Relacions Institucionals de la URV Antoni Gonzàlez; i el Regidor de Promoció Econòmica i d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marc Arza. L’acte es va tancar amb l’actuació de la Coral de l’Orfeó Reusenc que interpretà la cançó Gaudeamus Igitur abans d’oferir un refrigeri a tots els assistents.