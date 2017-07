El Festival de les Arts de Reus tanca la primera edició havent captivat el públic

L'homenatge a Leonard Cohen 'Tothom ho sap' ha clos el certamen

Actualitzada 10/07/2017 a les 08:48

«Ni en els millors dels nostres somnis ens hauríem pensat tenir l'acollida que ha tingut el FAR». És el balanç que ha fet de la primera edició del Festival de les Arts de Reus Francesc Cerro-Ferran, el director del certamen. I és que dels vuit espectacles programats, en cinc han hagut de penjar el cartell d'entrades exhaurides i, en els altres tres, pràcticament han omplert els salons de l'hospital psiquiàtric de l'Institut Pere Mata. Cerro ha comentat que, més enllà «d'omplir o no», la resposta del públic ha estat molt bona i des del primer espectacle, amb Àngels Gonyalons, ha funcionat el boca-orella que ha fet augmentar el nombre de venda d'entrades per altres espectacles. El festival va tancar ahir diumenge amb Tothom ho sap, un homenatge a Leonard Cohen amb Marta Marco, Ernest Villegas, Marc Serra i Montse Vellvehí.



El director del certamen ha afirmat que el públic ha actuat com «el millor ambaixador possible» perquè des del primer espectacle han parlat amb altres persones sobre el FAR que potser no haurien anat i en sentir bones crítiques, han comprat entrades. A més, Cerro també ha destacat la sensació de veure com el públic es queda després dels espectacles «i parla, comenta allò que ha vist, com ha gaudit».



Després de tancar la primera edició del FAR, l'equip s'asseurà a fer «una mica de reflexió de què ha anat bé i què es pot millorar» de cara el pròxim any i, així, intentar exhaurir les entrades a tots els espectacles. Per això, es posaran a treballar en una nova programació, tot buscant «allò que pot abellir al públic» a través de diverses disciplines. «Tothom, tinguin inquietud per la dansa, el teatre, els recitals la música clàssica o l'òpera, ha tingut el seu espai i s'hi ha trobat còmode. Hem de treballar en la mateixa idea», ha dit Cerro, que creu que el leitmotiv del FAR ha de ser «la qualitat per damunt de la quantitat, pel que fa a espectadors».



«Aquest concepte de proximitat, on l'espectador pot respirar com actua l'actor, com canta el cantant, ens va molt bé i el públic se sent tan còmode i satisfet que, a banda de felicitar-nos, repeteix», ha celebrat Cerro. També ha reivindicat l'entorn del festival, l'emblemàtic hospital psiquiàtric Pere Mata, d'estil modernista, que ha enamorat també els artistes que han participat en el festival. «Gerard Quintana, Àngels Gonyalons o els actors d'Otel·lo van quedar bocabadats i van dir que és el marc somniat per fer un producte cultural d'aquest tipus, amb tanta proximitat», ha explicat Cerro, que ha remarcat l'acústica «boníssima» de les sales on s'han fet els espectacles.