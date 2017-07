El Comitè d'Empresa del Sant Joan arriba a un acord amb la direcció pel conveni laboral

La retribució variable dels anys 2017 i 2018 es pagarà si el centre presenta equilibri pressupostari

La direcció i el Comitè d’Empresa de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus han arribat a un acord per la signatura del nou conveni laboral 2017-2019 i, per tant, els treballadors de l’Hospital podran mantenir el conveni propi més enllà del 2017, segons que han informat aquest dilluns fonts del grup Sagessa.



El nou conveni, entre d'altres aspectes, preveu:

Una vigència des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre del 2019 amb 6 mesos d’ultra activitat.



L’actualització dels salaris, durant la vigència del conveni, en el límit que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel personal del sector públic.



Accés al nivell D de carrera professional, fins ara congelat, de tots els professionals que reuneixin els requisits.



A més, també s’ha acordat vincular el pagament de la retribució variable (DPO) dels anys 2017 i 2018 als resultats econòmics del centre, és a dir, que només es farà efectiu el pagament d’aquesta retribució si el centre presenta equilibri pressupostari.



Direcció i Comitè d’Empresa han establert de marge fins a l’octubre per tenir enllestida la redacció definitiva del conveni. Amb tot, divendres vinent a les 10 del matí tindrà lloc, a la sala polivalent, la signatura d’un preacord.