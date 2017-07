Camerata XXI tanca el penúltim dia del FAR

El Festival de les Arts de Reus s’acomiadarà amb un homenatge a Leonard Cohen

Redacció

Actualitzada 09/07/2017 a les 11:48

El Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata comença a acomiadar la primera edició del FAR, el Festival de les Arts de Reus, que aquest any s’ha estrenat en el marc de la capitalitat de la cultura catalana. La penúltima actuació de la programació la van signar, aquest dissabte al vespre, el grup de cambra Camerata XXI i Alba Foresté.



El darrer espectacle d’aquesta primera edició del FAR serà aquest diumenge a partir de les 21:00h. amb la representació de ‘Tothom ho sap’, un homenatge a l’escriptor i cantautor Leonard Cohen. Alguns dels noms coneguts de l’escena catalana com Marta Marco, Ernest Villegas, Marc Serra i Montse Vellvehí protagonitzen aquesta actuació en record a l’artista nascut a Mont-real.



La clausura del FAR comptarà amb la presència del seu creador artístic, Francesc Cerro-Ferran; i de l’alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.