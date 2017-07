Reus torna als bombardejos de la Guerra Civil amb una 'macroperformance'

El col·lectiu Mandríl·lia fa viatjar el municipi al 1937 amb exposicions, recreacions i un espectacle a la plaça de Mercadal

Reus viatjarà a un dels períodes més convulsos que ha viscut, els bombardejos de la Guerra Civil. El col·lectiu Mandríl·lia ha organitzat una macroperformance amb el títol Reus 1937. Mirant el cel, foradant la terra, que s'iniciarà dimecres i s'allargarà fins diumenge. L'associació cultural ha organitzat les jornades amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana i ha programat exposicions, conferències, visites, recreacions i un espectacle central, que es farà divendres i dissabte a les 11 de la nit a la plaça del Mercadal. El projecte pretén crear consciència del període viscut, divulgar la història d'aquells fets en l'àmbit local i convidar a la reflexió. Alhora, vol homenatjar de manera conjunta a les víctimes d'aquell temps, a través d'una activitat que vol mostrar la vida quotidiana de les persones i com els van afectar tots els esdeveniments de la Guerra Civil.



Durant les jornades es faran tres recreacions. Campament de defensa passiva simularà la realització de les obres al refugi de la plaça del Mercadal i es farà a partir de divendres i fins diumenge. Marxa al front es farà dissabte al migdia a la plaça del Prim. Finalment, es farà una campanya de Donació de sang al front, una campanya real de donació de sang amb el Banc de Sang programada per divendres de 6 a 9 de la nit, a l'antic Hospital de Sant Joan. El tret de sortida serà una xerrada, dimecres a les vuit de la tarda als Jardins de la Casa Rull, a càrrec d'Ernest Benach, Roger Heredia i Toni Orensanz.



A part de les exposicions i les visites dinamitzades que s'han preparat, destaca al programa l'espectacle central en què teatre, testimonis, llums, projeccions i música en directe s'uniran per fer una performance que relata la dècada més convulsa viscuda a la ciutat de Reus.