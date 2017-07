El PDeCAT de Reus rebutja la pancarta sobre el referèndum de les JERC al ple

Segons el partit, «aquest estil de pressió barroera no afavoreix la confiança dels ciutadans en el procés»

Redacció

Actualitzada 07/07/2017 a les 19:57

El Partit Demòcrata de Reus, encapçalat per l'alcalde Carles Pellicer, rebutja la pancarta que les JERC van mostrar, dijous, al plenari municipal, on es podia llegir «en Baiget no ho tenia clar, i tu? Pellicer, posi les urnes», en el moment de la votació de la moció presentada pel Partit Popular i que pretenia rebutjar el referèndum de l'1-O. Finalment, el PDeCAT, ERC i la CUP hi van votar en contra, mentre que PSC i Ara Reus es van abstenir, i la van recolzar el PP i Ciutadans, de manera que va acabar rebutjada.



«Des del PDeCAT de Reus manifestem que la construcció del nou país s'ha de basar en el respecte a tothom, així com a les institucions que representen el conjunt de la ciutadania», comença un comunicat que el partit ha fet públic aquest divendres. D'aquesta manera, des del PDeCAT asseguren que «ens contraposem a aquells que treballen només per a donar titulars, que aviven el populisme i la confrontació, i que malmeten el diàleg generant enfrontaments estèrils».



Per l'antiga CiU, «aquest estil de pressió barroera, que només cerca el titular fàcil, el twit i la fotografia, no afavoreix la confiança dels ciutadans en el procés». Segons el partit, es corre perill de «trencar la unitat si s'afavoreix i s'encoratja la confrontació i la pressió».