Zero obrirà una nova sala d'oci nocturn a Reus

Anomenada Sala Japan, obrirà les seves portes el proper 1 de setembre

Redacció

Actualitzada 06/07/2017 a les 17:51

Reus albergarà una nova sala musical i d'oci nocturn de la productora Zero Produccions, responsable de la Sala Zero de Tarragona i de projectes com el desaparegut Radar Palmfest i el Festival Imagina't, entre d'altres. El nom del nou espai serà Sala Japan, i obrirà les seves portes el proper 1 de setembre. La productora no ha comunicat la seva ubicació exacta.



Zero produccions ha fet pública la informació a través de la seva pàgina de Facebook. També informa que, en les properes dates, es comunicarà la programació prevista per l'inici d'aquest nou espai, tant pel que fa a la música en directe com a sessions de dj's, festes i altres propostes d'oci.