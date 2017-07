Reus rebutja la moció del PP contra l'1-O

El PDeCAT, ERC i la CUP han votat en contra del text mentre que el PSC i Ara Reus s'han abstingut

Actualitzada 06/07/2017 a les 20:55

El plenari de l’Ajuntament de Reus ha tombat aquest dijous la moció del Partit Popular per rebutjar el referèndum de l’1-O. El PDeCAT, ERC i la CUP hi han votat en contra, el PSC i Ara Reus s’han abstingut i el text només ha acabat rebent el suport dels populars i Ciutadans, que sumen sis regidors. La moció demanava el compromís del consistori de no donar suport a l’1-O, així com no proporcionar mitjans ni personal municipal, a més de reclamar que Reus abandoni l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). L’alcalde, Carles Pellicer (PDeCAT), ha apuntat que aquesta moció «no tenia cabuda» al ple perquè el referèndum no està convocat, i ha afirmat que defensarà sempre el dret a decidir i a votar «malgrat els atacs que puguin venir, vinguin d’on vinguin». A més, s’ha compromès a actuar amb responsabilitat i «sempre que es consideri, les decisions aniran acompanyades amb informes de secretaria». «Faré el que toqui quan calgui», ha dit.



Així, l'alcalde ha contestat a una pancarta que les JERC han desplegat durant el debat de la moció on es llegia «En Baiget no ho tenia clar. Pellicer, i tu?», a més de reclamar que «posi les urnes». Pellicer ha demanat «que no ho dubti ningú» que farà «el que toqui, quan calgui» i ha reclamat que «deixin d'atacar i pressionar» perquè «no són temps per rancúnies sinó per la reflexió i el saber fer». En aquesta línia, l'alcalde ha dit que cal actuar amb prudència per preservar el valor «més preuat», la unitat social.



El portaveu del PSC, Andreu Martín, ha carregat contra el PP per la moció de rebuig a l'1-O: «no hi creu, en el seu govern?», els ha preguntat, tot apuntant que la presentació del text mostra «els dubtes» de la formació. «Si depèn del que votem avui, aquí hi haurà, o no, una votació d'un referèndum il·legal, tenim un problema, i vol dir que no tenen recursos suficients per impedir què passarà l'1-O», ha recriminat el socialista, que ha reclamat la proposta d'una solució política per part del govern espanyol.



El portaveu del PP, Sebastià Domènech, ha fet referència a la destitució del conseller Baiget per assegurar que el procés és «un carreró sense sortida que es carrega víctimes polítiques cada dia que passa» i que el problema el té el PDeCAT, «que fa de cap de turc». En la mateixa línia s'ha explicat el líder de C's, Juan Carlos Sánchez, que ha dit que s'ha «expulsat» al conseller del Govern «per manifestar una poca-soltada» i que això demostra, segons Ciutadans, «qui diu una cosa diferent, cau».



La CUP ha lamentat que el grup municipal popular només presenta «mocions buides de continguts» que són simples declaracions d'intencions. «Se'ns fa difícil prendre'ls seriosament», els ha etzibat el regidor cupaire Edgar Fernández, que ha repassat el tipus de textos presentats pel PP. Des d'ERC, la portaveu, Noemí Llauradó, ha demanat al PP «que no pateixin pels treballadors públics» per la seva participació en el referèndum i els ha acusat de continuar amb el discurs de la por que «la societat ja té superat» i «no funciona».



Des d'Ara Reus, Daniel Rubio ha apuntat que la posició ideal de la formació seria un referèndum acordat amb Madrid i que l'1-O «no serà la solució definitiva que reculli la voluntat del poble de Catalunya».