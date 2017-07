Reus, capital del claqué per 29è any

La programació estarà centrada a La Palma i al Teatre Bartrina

Programa



- Divendres 7 de juliol:

‘Mostra de claqué d’aquí’, un espectacle on ballarins de les comarques de Tarragona i la Companyia Jove de Luthier (Barcelona) i de Dubrovnik (Croàcia) ompliran l’escenari de dansa. La Palma a les 22h. Gratuït

Durant la mostra es representarà en directe la coreografia del Lipdub.



- Dissabte 8 de juliol:

‘Espectacle de claqué i Lindyhop’ - Heather Cornell i Swing Yeam and the Walking Notes. Teatre Bartrina a les 21h. Entrada 10€ a la taquilla del Teatre Bartrina cada dia de 18h a 20h i el mateix dia de l’espectacle fins a una hora abans.

Durant l’espectacle es projectarà el Lipdub.

La Nit de Claqué de Reus arriba, aquest divendres i dissabte, a la seva 29a edició. Reus esdevindrà, un cop més, la capital del d’aquesta disciplina artística, organitzada pel col·lectiu Dixiclac.L’espai de La Palma acollirà aquest divendres, dia 7, l’obertura de La Nit de Claqué amb una ‘Mostra de claqué d’aquí’, en què ballarins i ballarines de les comarques de Tarragona estaran acompanyats per la Companyia Jove de Luthier (Barcelona) i la Companyia Jove de Dubrovnik (Croàcia), mentre que el Teatre Bartrina serà l’escenari principal el dissabte, dia 8, amb un espectacle de claqué i Lindyhop que comptarà amb la presència de Heather Cornell, de Nova York, que ballarà amb veu i música en directe, i Swing Yeam and the Walking Notes, de Barcelona.Aquest 2017, la nit presenta una novetat, la creació i enregistrament d’un Lipdub. Es tracta d’una peça coreografiada per Violeta Pena Bagés sobre la popular cançó 'Just another day of sun', del film 'La La Land'. La coreografia, que ha estat enregistrada als principals carrers i places de Reus, es representarà en directe a la Palma el divendres dia 7 i es podrà veure el muntatge audiovisual el dia 8 durant l’espectacle programat al Teatre Bartrina.