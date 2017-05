El Ball de Marcos Vicente ja té logotip

Alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Reus han donat imatge gràfica al ball que vol recuperar la Vitxeta i Pi del Burgar

Actualitzada 09/05/2017 a les 12:17

Clara Vives és l'autora del logotip que identificarà el Ball Parlat de Marcos Vicente que estan recuperant com a element tradicional per la ciutat els centres de la Vitxeta i del Pi del Burgar.L'obra de Vives ha estat l'escollida entre les propostes elaborades pels alumnes de l’escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus. Els encarregats de dissenyar la imatge han estat els estudiants de primer i segon del Cicle d’Interiorisme i Arquitectura Efímera, que van treballar el logotip i la imatge corporativa dins de l’assignatura Mitjans Informàtics i van presentar 10 propostes diferents.La imatge s’estamparà sobre les diferents peces de marxandatge de la campanya de micromecenatge que començarà en els propers dies. La professora de l’assignatura, Anna Gispert, ha valorat molt positivament l’experiència i ha parlat de la importància de donar una bona base en gràfica als alumnes, que els pot servir tant per preparar bones presentacions com per aplicar als seus projectes d’interiorisme.El Ball Parlat de Marcos Vicente és un ball tradicional de la Festa Major, on els protagonistes són nens i nenes, i la seva recuperació compta amb la implicació de tota una comunitat educativa. Hores d'ara continuen avançant les classes de teatre i dansa dels nens i nenes de 5è de primària de la Vitxeta i els assajos de tamborí i flabiol dels alumnes de 2n d’ESO del Pi del Burgar. A més, un grup de famílies de la Vitxeta ja està cosint els vestits dissenyats per Josep Maria Casas de la botiga El Barato.