Una cita a cegues amb els millors vermuts en una jornada a Cal Massó

Un jurat professional emetrà el veredicte dels Premis Vinari el dijous

Redacció

Actualitzada 08/05/2017 a les 20:46

Per saber quins són els millors vermuts catalans de 2017, s’ha de dur a terme un tast previ per part de professionals. Això és el que va succeir ahir a Cal Massó. El jurat està format pels enòlegs Àngel Garcia, professor de l’especialització en sommelier als Jesuïtes Sant Ignasi, Lluís Ràfols, enòleg de Codorníu; els sommeliers Xavi Nolla i Joffre Tarrida (Nas d’Or); Joan Santamaria (propietari de Casa Bardella), Marisol Hernández (el Verol), Susanna Company (La Volàtil); i Pep Escudero, professor de l’Escola Espiells i expert en vermuts. El panell el completen alguns periodistes especialitzats en el món vitivinícola i vermuter com Ruth Troyano, Salvador Garcia Arbós i Josep Sucarrats, director de la revista Cuina i coautor de la Teoria i Pràctica del Vermut.



Els guanyadors de les quatre categories del Premis Vinari (vermuts blancs; vermuts negres; vermuts especials (daurats, taronges) i vermuts reserva) es donaran a conèixer aquest dijous a les 12 hores al restaurant Vermuts Rofes.