Reus sanciona a sis propietaris de gossos per no haver censat els animals

La campanya 'No et perdis' aixeca actes a les mascotes sense censar i es donen 30 dies per fer-ho

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 19:03

Fins a sis sancions a propietaris de mascotes són les que la Guàrdia Urbana de Reus ha imposat des que es va posar en marxa la campanya 'No et perdis', que obliga a tota la ciutadania a xipar i censar els animals al municipi de residència. La campanya es va iniciar el 3 de març. Des de llavors, el cos policial ha aixecat 590 actes per animals sense censar. Un cop s'aixequen les actes, es dóna un termini de 30 dies perquè el propietari procedeixi a fer el tràmit corresponent. Des de llavors, s'han censat 612 gossos, 53 dels quals han estat de races considerades potencialment perilloses.



Durant la mateixa època del 2016, el nombre de gossos censats va ser de 112. La campanya ha permès un creixement del 446%. I és que com asseguren des del consistori, l'objectiu principal de 'No et perdis' «no és sancionar, sinó informar i sensibilitzar als propietaris dels gossos de la importància de tenir-los censats». Les sancions per no tenir l’animal censat i xipat poden ser d’entre 100 i 400 euros cadascuna.



La campanya recorda que és obligatori xipar i censar els animals de companyia al municipi de residència, així com notificar la baixa, cessió, canvi de residència, pèrdua o sostracció. Això permet recuperar-lo en cas de pèrdua o robatori. Tenir el gos censat i xipat permet, també, evitar els abandonaments i el seu patiment, reduir les despeses dels abandonaments i el volum de gossos als centres d’acollida.



A causa de l'augment de persones que censen els gossos, les oficines de l'OAC i OTE han habilitat el servei de cita prèvia. Es pot sol·licitar trucant al telèfon 010 (o 977 010 010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus), o per internet a la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament. Aquesta campanya finalitzarà el 3 de juny.