Petjades vermelles per denunciar espais que sostenen la violència masclista

Una campanya a nivell de Catalunya de l'Esquerra Independentista acusa a comerços i esglésies de ser «responsables» dels feminicidis

Actualitzada 09/05/2017 a les 17:17

Alguns establiments i esglésies de Reus s'han despertat, aquest matí, amb petjades de color vermell davant les seves portes. Aquest és el cas de la Parròquia de Sant Joan Baptista, de la botiga Calzedonia del carrer Llovera i de l'establiment de depilació del carrer Sant Joan Laser 2000, entre d'altres. Aquestes micro-accions formen part d'una campanya de l'Esquerra Independentista a nivell nacional que denuncia la violència masclista i els feminicidis. D'aquesta manera, els grups volen assenyalar públicament mitjançant les petjades, aquells espais «que són sostenidors d'aquesta violència».Les petjades en esglésies fan referència a «com ataquen el dret de la dona al seu propi cos»; les posades davant de franquícies de botigues de roba, a «com perpetuen la pressió estètica»; pel que fa a les situades en clíniques estètiques, a «com fomenten falses necessitats i abaixen l'autoestima». Membres d'Arran, Endavant i CUP, que participen en aquesta campanya que porta el nom de 'Prou feminicidis', han pintat petjades a establiments de 40 municipis de Catalunya. A més dels ja esmentats, també n'han situat en discoteques i sales de ball «que cosifiquen la dona i la presenten com un mer reclam sexual», i en seus del Partit Popular, «principal impulsor de les polítiques reaccionàries i masclistes a les institucions de l'Estat espanyol», entre d'altres.Durant el matí d'aquest dimarts també ha tingut lloc, a Barcelona, una roda de premsa per seguir denunciant els feminicidis i continuar amb la campanya. Segons ha explicat Mar Ampurdanès, membre d'Arran, «iniciem ara i des de totes les organitzacions de l'esquerra independentista una dinàmica de treball conjunt amb l'objectiu de denunciar els feminicidis i combatre'n les causes». Així mateix, l'activista d'Endavant, Laura Borràs, ha apuntat que «els feminicidis són la part més visible de les violències que patim les dones, la punta de l’iceberg d’un sistema de violència invisibilitzat. Una violència que considerem estructural i funcional al sistema capitalista-patriarcal. I ha conclòs: «És per això que volem assenyalar tots els responsables i sostenidors d’aquest patriarcat capitalista». Així mateix, la regidora de la CUP a Barcelona, Maria Rovira, ha explicat que només l'any passat 2016 hi va haver 36 feminicidis a Catalunya.La campanya contra els feminicidis continuarà centrada en la denúncia de la cosificació de la dona i les agressions comeses en l'oci nocturn per, després de l'estiu, visibilitzar la violència en l'educació com la violència institucional.