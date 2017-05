Un conductor begut envesteix una furgoneta i es dóna a la fuga

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències judicials contra 3 conductors aquest cap de setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol

Actualitzada 08/05/2017 a les 10:54

Un home que conduïa begut un turisme Renault Megane va envestir, la matinada del divendres 5 de maig, a una furgoneta Renault Kangoo a la cruïlla del camí de Valls amb el carrer Sant Llibori. El conductor del turisme va marxar del lloc dels fets i una patrulla de la Guàrdia Urbana el va interceptar a l’avinguda dels Jocs Olímpics. Els agents van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu de 0,41 mg/l d’alcohol en aire aspirat. Per aquest motiu la Guàrdia Urbana va instruir diligències contra l’home, de 39 anys, per un delicte contra la seguretat del trànsit.



Per altra banda la Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials a dos conductors més per conduir amb una taxa d’alcoholèmia superior a la permesa durant aquest cap de setmana. Un dels conductors, de 24 anys, va ser aturat a l’avinguda de Salou el 5 de maig i va donar 0,76 mg/l d’alcohol en aire aspirat a la prova d’alcoholèmia, mentre que l’altre, un home de 42 anys, va ser aturat dissabte 6 de maig al carrer Joan Oliver i va donar 0,93 mg/l d’alcohol en aire aspirat.