L'Institut Roseta Mauri ja ha recaptat els diners per anar al torneig internacional Lego League

Més de 250 persones han aportat fons a través del micromecenatge que va engegar el centre educatiu

Actualitzada 08/05/2017 a les 12:10

L’Institut Roseta Mauri ha aconseguit el seu objectiu: recaptar 9.000 euros per tal de poder viatjar a la final del torneig internacional Lego League, que se celebrarà a la localitat de Bath, al Regne Unit, del 21 al 25 de juny. Els alumnes de 3r d’ESO podran realitzar aquest viatge gràcies als més de 250 mecenes que han aportat el seu granet de sorra fent donacions en la campanya de micromecenatge engegada per l’institut, la qual es va donar per tancada el passat dissabte. Amb aquests diners els alumnes de 3r d’ESO de l’institut reusenc es costejaran les despeses del viatge –bitllets d’avió, l’allotjament, manutenció i inscripció al torneig–.



La First Lego League és una competició de robòtica on s’ha de dissenyar, construir i programar robots utilitzant la tecnologia Lego Mindstorms per superar una sèrie de missions. Tanmateix, consta d’un projecte científic en el qual s’ha de donar una solució tecnològica innovadora a un problema o repte plantejat. La quinzena d’alumnes de la First League, de 3r d’ESO, han desenvolupat, conjuntament amb els companys de 4t, el Pet Feeder, un alimentador automàtic de mascotes pensat per quan els seus propietaris no es troben a casa.