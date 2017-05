Compte enrere per la inauguració de Trapezi a Reus

La fira durà a Reus el millor circ nacional i internacional

Actualitzada 08/05/2017 a les 20:06

Dijous 11 l’espectacle inaugural estarà compost per les actuacions de Balticseaman (perxa xinesa), Toni&Mila (corda), Oskar Mauricio (cintes), Diego Lopez (Música), Zirkus Morsa (equilibris acrobàtics) i Ramiro Vergaz (malabars).

Divendres 12 el Cabaret comptarà amb les actuacions de Balticseaman (Perxa xinesa), Toni & Mila (corda), Ramiro Vergaz (malabars), Oskar Mauricio (cintes), Diego López (música), O’Neil Reyes (verticals) i Hugo Bergman (roda Cyr)

Per últim, la nit de dissabte 13, els artistes que participaran al Cabaret són els Balticseaman (perxa xinesa), Circ Pistolet (mà a mà), O’Neil Reyes (verticals), Oskar Mauricio (cintes), Diego López (música) i Hugo Bergman (roda cyr).

Reus escalfa motors perquè el proper dijous 11 de maig Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, donarà el tret de sortida a la seva 21a edició amb una doble inauguració. A les 20 hores es celebrarà una inauguració institucional a Cal Massó, i a les 22.30 hores, a la Plaça del Mercadal hi tindrà lloc el Cabaret Inaugural, format que es repetirà cada nit de la Trapezi. Al llarg de quatre dies, un total de 39 companyies mostraran els seus espectacles a la capital del Baix Camp, que es convertirà en l’aparador del millor circ nacional i internacional a Catalunya.El Cabaret és un any més el format escollit per inaugurar la Fira, i enguany ho fa amb una sorpresa, uns presentadors de luxe: Jordi Martínez, Joan Arqué ‘Arquetti’ i Oriol Boixader ‘ Oriolo’. Els tres pallassos, vinculats a Monti & Cia i a Rhum & Cia, coincideixen després de molts anys sense trepitjar plegats els escenaris escollint el Trapezi com a esdeveniment ideal per fer la nova aparició. D’aquesta manera, el Cabaret manté l’aposta cap a la teatralització d’un format que ha funcionat molt bé els darrers anys, i que aquest any canvia de lloc i omplirà la Plaça Mercadal cada nit. I tot acompanyat per la música en directe de Circonautes, hàbils músics de música circense, i Joan Garriga, ànima i cantant de grups com Dusminguet o la Troba Kung Fú.Cada nit, en el marc del Cabaret, es podrà veure un espectacle diferent: