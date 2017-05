L'operació antidroga a Reus es tanca amb deu detencions

La policia va localitzar una plantació amb 200 plantes de marihuana en un domicili

Actualitzada 06/05/2017 a les 13:11

L'operació policial antidroga de dijous passat a Reus s'ha saldat amb deu detencions. L'operatiu, efectuat per Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, es va portar a terme al barri Sant Josep Obrer de la capital del Baix Camp.



Els detinguts són quatre homes i sis dones, d'edats compreses entre els 18 i els 59 anys, tots veïns de Reus, a excepció d'una de les dones detingudes, que és de nacionalitat marroquina. En l'operatiu que es va portar a terme en un dels domicilis dels detinguts els agents hi van localitzar una plantació de marihuana amb 200 plantes, material per al cultiu intensiu i sistemes d’il·luminació i ventilació professionals, així com prop de 1.300 euros en bitllets fraccionats, cinc telèfons mòbils i material destinat a la preparació i venda de substàncies estupefaents.



La investigació es va iniciar el passat mes de desembre quan la policia va detectar, en el marc dels dispositius habituals de seguretat ciutadana, diverses vendes de droga al detall. Durant els darrers mesos, els investigadors van comissar una quarantena de dosis de cocaïna i heroïna preparades per a la venda al detall. Tot plegat, va permetre a la policia ubicar l'activitat criminal de tràfic de drogues en tres cases del barri de Sant Josep Obrer.



També es va poder comprovar que els detinguts, la majoria membres de la mateixa família, formaven una organització criminal que actuava de forma coordinada i amb funcions ben determinades.



De la investigació es desprèn que el detingut de 59 anys era el cap de l'organització i, a banda de supervisar els punts de venda i els passes de droga, s'encarregava de donar avís als venedors en cas de presència policial. El cap de l'organització gestionava juntament amb el seu net, l'home de 18 anys també detingut, el flux de compradors i els domicilis des d'on es venia la droga.



La distribució de la droga era responsabilitat de la detinguda de 39 anys qui, a més de vendre-la al detall des del seu domicili, s'encarregava de distribuir la substància entre els altres venedors de l'organització.La resta de detinguts es dedicaven a la venda de droga al detall utilitzant com a punts de venda tres domicilis situats al barri de Sant Josep Obrer. Cap dels membres de l'organització tenen activitat laboral i s'ha comprovat que han fet de la venda de droga el seu modus vivendi.