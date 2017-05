Silvalac nega que sigui emissora de substàncies nocives als Pallaresos

L’Ajuntament posa a disposició dels veïns l’expedient de modificació d’autorització ambiental de l’empresa

Redacció

04/05/2017

L’empresa Silvalac va negar ahir, novament, que sigui l’emissor de les partícules de pols negra, que cobreixen la façana de l’empresa dels Pallaresos i els habitatges més propers; una pols que el grup ecologista Gepec apunta, en base a la documentació rebuda pel departament de Salut, com a cancerígena. Segons la companyia «en cap moment la notificació del 26 d’octubre del 2016 en la qual es basen aquests comunicats, indiquen que sigui Silvalac l’emissor d’aquestes substàncies», indicava ahir, a través d’un comunicat.



«El centre fabril de Silvalac situat en els Pallaresos incorpora en el seu procés productiu les últimes tecnologies per al control i mesurament de les emissions que es produeixen en el mateix. En concret es disposa d’una RTO (Oxidació Tèrmica Regenerativa) per al tractament d’emissions. Aquests controls es realitzen de forma periòdica en compliment de la normativa legal, obtenint en tots els casos resultats molt inferiors als establerts per la mateixa», indica l’empresa. Silvalac afegeix que «des del 14 de Agost del 2009 disposa de Llicència Ambiental, que substitueix la Llicència Industrial de la que ja es disposava». Aquesta Llicència Ambiental obliga l’empresa a realitzar mesuraments d’emissions atmosfèriques relatives a la nostra activitat productiva, amb una periodicitat bianual. «Per tant, en els anys 2009, 2011, 2013 i 2015, un organisme extern autoritzat ha realitzat les oportunes mesures reglamentàries quedant els seus resultats molt per sota de les exigències legals», continua.



Tanmateix, l’empresa assegura, que Silvalac està col·laborant amb els Departaments de Salut i Medi Ambient de la Generalitat, «així com amb estudis i iniciatives pròpies, en la determinació de què o qui és l’emissor o generador d’aquesta substància». La companyia, d’altra banda, apel·la als informes tècnics encarregats els anys 2015, 2016 i 2017 a a la Universitat Rovira i Virgili (CTQ-URV), «que conclouen que en cap cas l’empresa és la causant d’emissions d’hidrocarburs aromàtics policíclics, que d’altra banda, en cap cas són utilitzats en el seu procés productiu».



D’altra banda, l’Ajuntament dels Pallaresos ha posat a disposició dels veïns, tal com procedeix, l’expedient de modificació substancial de l’autorització ambiental de l’empresa Silvalac per tal que puguin consultar-lo i realitzar al·legacions, si ho consideren oportú, en un període de deu dies. De fet, alguns veïns ja han consultat la documentació després que el grup ecologista Gepec hagi tret a la llum pública la resposta obtinguda per la Secretaria General del departament de Medi Ambient envers la pols negra que recobreix part de la façana de l’empresa i dels habitatges que estan a tocar de la planta dedica a la impressió. En aquesta, el departament de Medi Ambient assegurava que, després de dues inspeccions, confirmava la presència d’hidrocarburs aromàtics policíclics (substàncies cancerígenes) a la pols negra de la teulada, les escales i al voltant de l’empresa. La Generalitat, de fet, insta a Silvalac –mitjançant aquest document– a fer una «revisió exhaustiva dels processos de fabricació amb l’objectiu de reduir al màxim la formació d’aquestes partícules.



Davant l’alarma suscitada entre els veïns que viuen més propers a l’empresa, l’alcalde dels Pallaresos, Josep Nolla, ha assegurat que «el departament tècnic municipal està avaluant tota la documentació i farà esmenes, en cas que ho consideri necessari».



Nolla, d’altra banda, afirma que l’equip de Govern va encarregar un estudi l’any 2007 per esbrinar l’origen de la pols negra davant la pressió exercida pels veïns que van recollir signatures.



Les conclusions, aleshores, van ser que l’ennegriment de les façanes era provocat per la pol·lució del trànsit de vehicles. Josep Nolla posa en dubte ara aquestes conclusions pel fet que, no només ha passat una dècada des d’aleshores, sinó també perquè només presenten l’ennegriment les façanes més properes a l’empresa. «La zona afectada està molt localitzada i per aquesta carretera no hi passen tants vehicles», diu l’alcalde. «Altra cosa és si les partícules són cancerígenes o no, això nosaltres no ho podem afirmar», afegeix. Silvalac, per la seva banda, ha negat, a través d’un comunicat que els estudis de què es disposa assenyalin l’empresa com a focus emissor de la pols.