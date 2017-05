La 'influencer' Dulceida visitarà Reus aquest divendres

La 'it girl' serà present a la inauguració de la sabateria Yellow Shop Reus

Els apassionats de la moda i seguidors de la blogger Dulceida tenen una oportunitat per conèixer-la aquest divendres 5 de maig a Reus. La it girl serà l'estrella convidada a la inauguració de la sabateria Yellow Shop Reus, que obrirà portes aquest divendres a les 17.30h al carrer Monterols. La festa d'inauguració comptarà amb photocall i diverses sorpreses.



Aida Domènech, coneguda com a Dulceida, és una model i estilista catalana coneguda per la seva activitat a través del seu blog, anomenat Dulceida, i de les xarxes socials. Destaca la seva presència sobretot a Instagram i Youtube, on la segueixen 1,7 milions i 1,1 milions de persones respectivament.

La it girl va ser guardonada amb el premi Best Style Fashion Blog a la Berlin Fashion Week el 2014 i ja compta amb un llibre propi, Dulceida. Guia de estilo, editat el 2016. A més també compta amb una línia de perfum, Mucho amor by Dulceida, llançada al mercat aquest 2017.