Famílies de la Vitxeta s'organitzen en un equip de costura per fer els vestits de Marcos Vicente

Els patrons han estat dissenyats per Josep Maria Casas de la Botiga El Barato

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 11:18

El ball parlat de Marcos Vicente està previst que es presenti d’aquí poc més d’un mes i mig gràcies a la tasca que es fa des de l'escola la Vitxeta per recuperar aquest element festiu tradicional.



Seguint els patrons del Josep Maria Casas de la botiga El Barato de la plaça de Sant Pere de Reus, diverses famílies de l’Escola La Vitxeta es reuneixen els divendres, després de les classes, es queden a cosir els vestits que cada any portaran els alumnes de cinquè que facin el ball. Aquests vestits són reinterpretacions del vestuari original del ball que s'han pogut conèixer per fotografies i gravats de l’època en la qual era un ball força popular.



De moment s’estan enllestint les decoracions dels vestits dels diables burlescos i més endavant es preveu que es cusin els guarniments de la resta de vestits.



El finançament del ball es completarà amb una campanya de micromecenatge que s’està enllestint aquestes setmanes.