El Tribunal de Comptes desestima la demanda de Reus pel cas Shirota

L'organisme condemna l'Ajuntament de Reus, que no presentarà recurs, a pagar les costes del judici

EFE

Actualitzada 05/05/2017 a les 18:55

El Tribunal de Comptes ha desestimat la demanda de l'actual consistori de Reus contra l'exalcalde i diversos exregidors de l'equip de govern entre 2007 i 2011 (PSC-ERC-ICV) pel cas Shirota, que també s'investiga penalment dins del cas Innova. Segons la sentència, la jutgessa Margarita Mariscal de Gantes no aprecia responsabilitat comptable de l'exalcalde Lluis Miquel Pérez (PSC). Tampoc dels sis regidors del tripartit que formaven part del consell d'administració de l'extint grup d'empreses municipals Innova, Eduard Ortiz, Josep Morató, Àlex Martínez, Empar Pont, Jordi Bergadà i Daniel Pi. La sentència condemna a l'actual Ajuntament de Reus a pagar les costes.



Els set exculpats van aprovar avalar amb 3 milions d'euros l'empresa mixta d'investigació nutricional Shirota, malgrat que Innova tenia el 48% de l'empresa i per tant, no era el soci majoritari. El 2012, Shirota no va poder fer front a les seves obligacions financeres, l'aval es va executar i l'Ajuntament de Reus -governat llavors per CiU i PP- va haver de demanar un crèdit i va iniciar la liquidació de Shirota.



La sentència no aprecia responsabilitat comptable dels consellers perquè la junta general -que era el ple municipal- els havia facultat per demanar crèdits, per la qual cosa «no es pot considerar actuacions impròpies d'una societat 'holding' com era Innova». A més del Tribunal de Comptes, el jutjat d'instrucció número 3 de Reus també investiga la constitució i dissolució de Shirota i l'aval concedit per l'equip de govern sota el mandat de Pérez.



El jutge veu indicis dels delictes de blanqueig de capitals, prevaricació i malversació de fons públics, encara que la instrucció de cas està paralitzada des que al jutge li van retirar els reforços per falta de recursos.