Andreu Martín creu que Pellicer ha volgut «desmantellar el llegat socialista a qualsevol preu»

Actualitzada 05/05/2017 a les 20:13

El PSC de Reus acusa l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer (PDeCAT), d'haver liquidat l'empresa Shirota en va, «ofuscat per desmuntar el llegat socialista». El grup socialista municipal ha valorat així la sentència del Tribunal de Comptes que desestima la demanda contra l'exalcalde Lluis Miquel Pérez (PSC) i sis regidors del tripartit, i que imposa el pagament de les costes a l'actual Ajuntament (governat per PDeCAT, Ara Reus i ERC).



La CUP va portar al Tribunal de Comptes l'aval de 3 milions d'euros concedit a l'empresa mixta d'investigació nutricional Shirota, de la qual el grup d'empreses municipals Innova -sota investigació judicial- tenia el 48%, encara que posteriorment el grup antisistema es va retirar de la causa i es va presentar l'actual equip de govern municipal. El 2012, Shirota no va poder fer front a les seves obligacions financeres, l'aval es va executar i l'Ajuntament de Reus -governat llavors per CiU i PP- va haver de demanar un crèdit i va iniciar la liquidació de Shirota.



El portaveu del grup municipal socialista, Andreu Martín, s'ha congratulat per l'exculpació dels set consellers d'Innova que van aprovar el crèdit, facultats per la junta general d'Innova, que era el ple. «Avui es demostra que el cas Shirota és un dels grans errors d'un alcalde ofuscat a desmantellar el llegat socialista a qualsevol preu», ha valorat Martín, encara que també lamenta que les costes les haurà de pagar la ciutadania de Reus.



Segons el parer del portaveu, «no s'hauria arribat a aquesta situació si Pellicer no hagués decidit dissoldre l'empresa només arribar al govern, ofuscat per desmantellar el llegat socialista». Martín ha recordat que Shirota comptava amb un pla d'empresa que garantia la seva viabilitat i que hauria aportat beneficis per a la ciutat, però amb una «decisió errònia» es «va liquidar abans de temps».



El socialista també critica que els set exculpats han patit «exposició mediàtica i atacs contra la presumpció d'innocència» immerescuts i que, també, se n'ha ressentit la imatge de la ciutat.