La 'influencer' ha inaugurat una sabateria

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 19:27

Dulceida ha inundat aquesta tarda la ciutat de Reus amb la seva visita, que ha realitzat amb motiu de la inauguració de la sabateria Yellow Shop Reus.



La popular influencer, dedicada a la moda i que és coneguda per la seva activitat a través del seu blog i de les xarxes socials, ha generat una gran expectació i cues que han arribat fins a la plaça del Mercadal.







La it girl va ser guardonada amb el premi Best Style Fashion Blog a la Berlin Fashion Week el 2014 i ja compta amb un llibre propi, Dulceida. Guia de estilo, editat el 2016.



A més també compta amb una línia de perfum, Mucho amor by Dulceida, llançada al mercat aquest 2017.