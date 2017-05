El Roseta Mauri cerca fons per anar al torneig internacional LegoLeague

Enceta una campanya de micromecenatge per assistir el 21 de juny a la final del Regne Unit

Premi a la cortesia

L’Institut Roseta Mauri de Reus ha iniciat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami amb l’objectiu de poder assistir a la final del torneig internacional de LegoLeague que se celebra a la localitat de Bath, al Regne Unit, del 21 al 25 de juny. La First Lego League és una competició de robòtica on s’ha de dissenyar, construir i programar robots utilitzant la tecnologia Lego Mindstorms per superar una sèrie de missions. Tanmateix, consta d’un projecte científic en el qual s’ha de donar una solució tecnològica innovadora a un problema o repte plantejat. En aquest sentit, la quinzena d’alumnes de la First League, de 3r d’ESO, han desenvolupat, conjuntament amb els ompanys de 4t, el Pet Feeder, un alimentador automàtic de mascotes pensat per «quan no ens trobem a casa».Segons expliquen, el dispensador descarrega menjar per la mascota tres cops al dia. Disposa d’un sensor de moviment que detecta la presència de la mascota i encén la il·luminació de l’alimentador. Compta també amb un altre sensor ultrasònic que dispensa únicament la quantitat d’aliment que sigui necessària. A més, compta amb una càmera per fer una fotografia de la mascota i enviar-la al mòbil.L’objectiu que s’han marcat és el de recollir 9.000 euros, dels quals esperen arribar a la xifra de 2.500 a través de la plataforma Verkami. L’objectiu és el de poder costejar les despeses del viatge –bitllets d’avió, l’allotjament, manutenció i inscripció al torneig–. Segons expliquen des de la mateixa plataforma de crowdfunding, «la filosofia de la FLL és que cada equip ha de trobar el finançament necessari pels seus propis mitjans però és cert que les nostres famílies no poden fer-se càrrec d’un viatge tan costós», argumenten.Els reusencs esperen poder fer realitat el viatge al Regne Unit després d’obtenir una plaça per aquest torneig per mèrits propis. I és que cal recordar que l’equip Lego Masters d’aquest institut de la capital del Baix Camp va aconseguir endur-se el premi a la cortesia professional a la final nacional de la First Lego League (FLL) que es va celebrar a Logronyo el passat 18 de març. A la capital de La Rioja van competir amb 51 equips procedents de 32 tornejos classificatoris de tot l’Estat i van posar en comú els seus projectes científics, els seus robots i la integració dels valors d’aquesta competició: treball en equip, integració, descobriment, i respecte.La possibilitat d’accedir a la fase final espanyola va succeir després que, junt amb el Col·legi Sant Pau i Les Carmelites de Tarragona, l’institut reusenc fos escollit com un dels tres millors equips entre els 32 participants en aquesta fase del torneig, en una competició que es va celebrar el passat 4 de febrer al Palau de Fires i Congressos de Tarragona. Un esdeveniment organitzat per la ETSE (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria). En aquest cas, hi prenien part 10 poblacions de 20 escoles diferents.A més del micromecenatge, els alumnes estan preparant una jornada per als espònsors al centre per explicar amb detall el projecte que els permeti de continuar creixent com a científics. D’aconseguir-ho, els alumnes del Roseta Mauri competirien amb un centenar d’equips europeus i que s’han classificat amb els seus respectius tornejos domèstics.El projecte de l’Institut Roseta Mauri es pot consultar, en el cas de l’alimentador automàtic, a través del web http://petfeeder.strikingly.com/ mentre que disposen també d’un bloc al qual s’hi pot accedir a través de l’adreça http://legorosetamauri.blogspot.com.es/