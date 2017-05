L'onzè Saló de la Moto de Reus obrirà portes amb 500 motos exposades

Hi haurà una exposició de les motos guanyadores dels Campionats d’Espanya i de les 24 hores de l’equip Folch Endurance

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 14:50

L'onzena edició del Saló de la Moto de Reus obrirà portes aquest divendres. El certamen ocuparà uns 5.000 metres quadrats d'exposició i venda de motos, amb un total de 22 expositors i una trentena de marques representades. El Saló de la Moto tindrà una zona outlet amb venda de motos d’ocasió, on hi haurà unes 150 motos, segons es calcula des de l'organització. En total s'hi podran veure unes 500 motos exposades: 350 del saló, més 150 de la zona de motos d'ocasió.



Pel que fa al programa d'activitats d'enguany, destaca l'exposició de les motos guanyadores dels Campionats d’Espanya i de les 24 hores de l’equip Folch Endurance. La mostra, que comptarà amb 14 motos exposades, porta per títol «35 anys de llegenda» i, tal com ha explicat el president del Comitè Executiu de firaReus, Isaac Sanromà, «vol fer un recorregut per la història de l’equip Folch Endurance des dels seus inicis fins a l’actualitat, amb l'exposició de totes les motos guanyadores dels Campionats d’Espanya en les seves categories». En motiu d'aquesta exposició, dissabte vindran els excampions d’Espanya Fernando Prous, Mingo Gil, José Manuel Rosa i Eduard Ullastres.



L'11è Saló de la Moto mantindrà l'escola de conducció de motos a càrrec d’autoescola Jordi, que habilitarà una zona de proves de motos a l'auditori exterior de firaReus. Aquest expositor farà el sorteig d'un permís de moto i muntarà una pista homologada, amb les mateixes mides que la DGT fa servir per examinar, per provar les diverses motos dels diversos permisos que es poden realitzar.



Un any més, firaReus serà l'escenari de la Custom Sunday, que es farà dissabte i diumenge. Aquesta trobada d'aficionats a les motos del territori està organitzada pels Amics de la Moto de Reus.



El Saló de la Moto obrirà amb el següent horari: divendres, de 16 a 20 hores i dissabte i diumenge, de 10 a 20 hores. El preu de l'entrada és de 5 euros. La inauguració de la fira anirà a càrrec de Joan Fontserè, director general del Circuit de Barcelona-Catalunya. Serà el dissabte dia 6 a les 12 hores, a l'estand de l'exposició de Folch.