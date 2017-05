Una fundació d'Estats Units finança un projecte de recerca de l'Institut Pere Mata

Es fa una crida de voluntaris per participar a l'estudi. Es necessiten 300 persones amb trastorn bipolar i 300 sanes

Actualitzada 01/05/2017 a les 17:38

Crida de voluntaris

La Bran Brain and Behavior Research Foundation, una fundació d'Estats Units, finançarà el projecte de recerca Bipogent de l'Institut Pere Mata de Reus, que estudia la relació del gen DDR1, que es troba a la substància blanca del cervell, amb el trastorn bipolar. La directora de l'Àrea de Recerca de l’Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata, la Dra. Elisabet Vilella, ha aconseguit un ajut de 100.000 euros de d'aquesta fundació.Vilella coordina el projecte, en el qual també hi participen els equips de recerca del Dr. Vieta a l’Hospital Clínic i del Dr. Canales-Rodríguez de la Fundació FIDMAG Germanes Hospitalàries.La fundació nordamericana ha escollit el projecte Bipogent conjuntament amb 39 projectes més de recerca de tot el món per aportar finançament. Aquesta aportació complementarà l’ajut econòmic que va atorgar al projecte Bipogent l’Instituto de Salud Carlos III, depenent del Ministeri d’Economia.El projecte Bipogent estudia l’efecte del gen DDR1, que es troba en la mielina o substància blanca del cervell, en el trastorn bipolar. El treball és pioner, ja que fins ara no s’ha estudiat la possible relació d’aquest gen en aquest trastorn mental sever, i parteix dels treballs previs de l’HU Institut Pere Mata, on s'ha demostrat la relació del DDR1 en l’esquizofrènia.A més, el projecte necesssita la participació de voluntaris. De moment n'hi ha uns 100, però se'n necessiten més. A la provínica de Tarragona s'han pogut identificar 155 voluntaris que poden ser inclosos a l’estudi. D’aquests, 52 persones afectades per trastorn bipolar ja han realitzat les proves de l’estudi (una analítica de sang, una ressonància magnètica i proves clíniques i neuropsicològiques) als centres de l’HU Institut Pere Mata. Encara falten, però, més voluntaris. Les persones interessades a participar-hi poden contactar amb l’estudi de recerca mitjançant www.bipogent.cat . Es necessiten 300 persones amb trastorn bipolar, i 300 sanes.