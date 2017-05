Un accident a la C-14 a Reus obliga a tallar un carril en sentit nord

El conductor ha resultat ferit molt lleu

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 16:42

La circulació per la carretera C-14 a l'alçada de Reus s'ha vist afectada a causa d'un accident de trànsit fins a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dilluns, aproximadament. Un vehicle ha sortit de la via al quilòmetre nou en sentit Montblanc a dos quarts de dues del migdia. Per facilitar les tasques de retirada de vehicle i dels serveis mèdics, la circulació per un dels carrils en sentit nord s'ha tallat. El conductor i únic ocupant del vehicle, un home de 35 anys, ha resultat ferit molt lleu. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat dues ambulàncies fins al lloc dels fets, que han atès el ferit allà mateix i no ha estat necessari el trasllat hospitalari. La circulació per la via, a causa dels fets, ha estat intensa durant unes tres hores.