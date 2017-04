Reus tanca la recuperada Festa de l'Arbre de Maig

Es tracta d’una celebració de benvinguda de la primavera

Redacció

Actualitzada 30/04/2017 a les 21:10

Aquest diumenge Reus ha donat per tancada la Festa de l’Arbre de Maig, recuperada aquest any en motiu de la Capital de la Cultura Catalana 2017. La festivitat ha estat organitzada per la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus amb el suport de Carrutxa, i a la qual s’ha posat el punt i final amb un acte a la Plaça de la Farinera.



Els actes de la Festa de l’Arbre de Maig es van iniciar el diumenge passat, 23 d’abril, i es van reprendre aquest dissabte. En l’acte de clausura d’aquest diumenge hi ha participat l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat per altres membres del consistori reusenc i representants de diverses entitats. A més, per a la festa s’han convidat el Ball de Cintes de Sitges i el Ball de Cossis de Tarragona.



La Festa de l’Arbre de Maig data del segle XVI, i consistia en plantar un arbre en una plaça i ballar-hi al voltant, en una tradició reusenca per a donar la benvinguda a la primavera. La recuperació d’aquesta festivitat ha permès veure els carrers propers a la plaça guarnits amb motius florals.