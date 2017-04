Reus s'omplirà de balls de tot tipus per celebrar el Dia Internacional de la Dansa

La jornada se celebrarà aquest dissabte 29 d'abril a la plaça de la Llibertat i al Teatre Fortuny

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 13:56

Reus commemorarà el Dia Internacional de la Dansa, el proper dissabte 29 d’abril, amb un seguit d’activitats a la plaça de la Llibertat i el Teatre Fortuny que tindran el ball com a protagonista. El conseller de Cultura Santi Vila llegirà el manifest a les 17:00 h durant els actes que organitza l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona a la plaça de la Llibertat. La gala de dansa a les 21:00 h al Teatre Fortuny tancarà aquesta intensa jornada d'activitats incloses a la programació de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017.



El ball flamenc protagonitzarà la sessió Cultura flamenca a Catalunya a la plaça de la Llibertat entre les 12:00 i les 14:00 h. Es tracta d'un acte proposat per les entitats Grupo Flamenco Buen Color i Grupo Rociero Mezcla de Raíces en el marc de la programació de la Capital de la Cultura Catalana. Aquestes entitats oferiran una mostra de diferents estils i passos que caracteritzen la dansa flamenca.



Per la seva part, l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona organitza durant tota la tarda activitats a l'entorn de la dansa a la plaça de la Llibertat i ofereix un any més la gala de dansa al Teatre Fortuny a partir de les 21:00 h.