Agricultura i la pagesia es coordinen per millorar la producció, el preu i la promoció de l'avellana

Serret reivindica una PAC «més mediterrània i regionalitzada» en resposta als agricultors, que volen més ajuts directes

Actualitzada 28/04/2017 a les 14:51

El Departament d'Agricultura, conjuntament amb productors, sindicats i comercialitzadors, treballen en plans que assegurin el conreu de l'avellana amb estratègies per millorar la producció, establir preus de referència de la fruita seca o promocionar el producte, entre d'altres. La consellera, Meritxell Serret, ha participat aquest divendres des de Reus en la taula de treball, que es va començar a reunir el setembre passat i ha apuntat que l'objectiu final «no és altre que cada cop hi hagi més hectàrees de producció i que sobretot hi hagi relleu generacional». Davant la petició de més ajuts directes dels productors d'avellana, Serret ha dit que els ajuts que reben vénen condicionats per la PAC del 2014-2020 i ha reivindicat que, en el futur, sigui «més mediterrània» i que «permeti regionalitzar els ajuts» des de Catalunya.