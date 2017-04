Un detingut a Reus per vendre litografies falsificades d'autors com Tàpies o Picasso

L’arrestat usurpava la identitat d’un difunt per comercialitzar a preus baixos i a través d’una empresa fictícia les litografies i els gravats

Actualitzada 27/04/2017 a les 11:06

La Policia Nacional ha detingut a Reus un home que comercialitzava litografies i gravats falsificats d’autors coneguts, com Tàpies, Picasso i Barceló, a través d’Internet a nom d’un difunt. Les obres s’oferien a preus inferiors als que estableix el mercat i per tal que semblessin vertaderes anaven acompanyats d’un certificat d’autenticitat també fals. En els registres s’han intervingut 60 litografies, la maquinària i els equips necessaris per a l’activitat, abundant documentació, 15.000 euros en metàl·lic i una pistola de fogueig.Les investigacions es van iniciar el passat mes de novembre, quan es va detectar la venda per Internet d’obres gràfiques de diversos autors reconeguts a preus molt inferiors als del mercat. Aquestes obres no estaven comercialitzades per legítims titulars dels drets de propietat intel·lectual. Els agents van descobrir que les falsificacions eren venudes per una empresa fictícia amb seu a la província de Tarragona, el titular de la qual era un ancià que havia mort dos anys abans.A mesura que va anar avançant la investigació es va descobrir que un familiar del difunt havia treballar en una empresa de litografia amb seu a Vila-rodona. El posteriorment detingut hauria obtingut la filiació de l’ancià sense autorització ni coneixement de la seva família en un abús de confiança o en una badada, cosa que el va permetre desenvolupar l’activitat il·legal.L’empresa litográfica es va traslladar a Reus, localitat on el detingut viu i va continuar generant obres de reconeguts artistes a partir de fotografies a les quals afegia la seva cotitzada firma. També incloïa un certificat d’autenticitat falsificat. La producció es comercialitzava a través d’una coneguda plataforma d’Internet a preus més baixos als habituals.L’home va quedar detingut com a presumpte autor de delictes contra la propietat intel·lectual, estafa, falsificació i usurpació d’estat civil. Va ser posat a disposició de l’Autoritat Judicial corresponent, que va decretar llibertat amb càrrecs a l’espera del judici.