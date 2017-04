La vida associativa del barri Gaudí creix amb quatre 'mini' associacions

Distribuïts per edats i supervisats per un monitor, joves d’entre 8 i 18 anys s’implicaran directament en el dia a dia

La vida associativa al barri Gaudí prendrà volada de forma imminent arran d’un nou projecte que pretén que siguin els nens i joves els qui creïn, d’una forma «virtual», petites associacions. L’objectiu és que els nens siguin els propis protagonistes d’allò que passa a la seva zona residencial i puguin plantejar tot un seguit d’activitats «en comptes que siguem els adults els qui diguem què s’ha de fer i quines activitats s’han de fer estrictament per la canalla», tal i com explica Antonio Montoya, responsable de l’oficina de l’atenció al veïnat.



Organitzats inicialment en quatre grups, la creació de les associacions «no es fa de manera formal i amb tràmits burocràtics ja que són menors d’edat». El modus operandi serà llegurament diferent al d’una associació formal: així, es reuniran físicament cada quinze dies –una setmana dos i l’altra els altres dos grups restants– i estaran sempre supervisats per una persona de l’associació «que els farà de monitor o tutor».



Cada una d’aquestes quatre ‘miniassociacions’ es diferencia en funció de les diverses franges d’edat –a partir dels 8 i fins als 18 anys– i segons explica Montoya, cada una d’aquestes agrupacions «pot tenir quatre cinc presidents i un secretari, tresorer i els vocals». En total, hi haurà involucrats entre 50 i 60 nens del barri; tot i això, segons explica Montoya, «estem oberts a que s’hi pugui sumar qualsevol altra persona de la ciutat que vingui a fer una activitat de forma habitual en aquesta zona de la ciutat», argumenta el responsable de l’oficina de l’atenció al veïnat.



Això sí, «a la pràctica la presa de decisions serà la mateixa que en una associació normal i corrent». Tot plegat perquè es puguin fer realitat els objectius que ells mateixos s’han proposat: «sempre que sigui legal; impossible no hi ha res si impera el sentit comú». El rerefons d’aquest projecte, és segons Montoya, constituir, fent un símil futbolístic, una mena de ‘Masia‘ o cantera que defineixi el futur de l’associació de veïns, més enllà que ells puguin proposar les seves activitats: «els volem iniciar en el que és la vida associativa i la dinàmica de l’entitat, amb tots els valors que això suposa; com comportar-se en públic, treballar en equip i el respecte a les opinions diferenciades, en definitiva, els valors de la democràcia». En aquest sentit, durant les reunions serà el mateix monitor qui les dirigirà, «vetllant pel comportament i perquè no hi hagi una desviació ni en el llenguatge ni en el comportament».



«Al final el que volem fer és formar aquesta canalla perquè ells són el futur de l’associació», comenta Montoya. L’associació de veïns cal recordar que engloba, via junta directiva, a diverses entitats que funcionen de formen independent com és el cas dels Amics del barri Gaudí o el Club Esportiu i que fan que d’aquesta manera «s’eviti organitzar una coordinadora d’entitats». Amb les ‘miniassociacions’ els veïns esperen que el creixement i la vida d’aquesta zona de la ciutat tingui un futur definit.