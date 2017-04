Detenen dos reusencs per falsificar receptes i traficar amb medicaments amb efectes hipnòtics

Els arrestats s'abastien a diverses farmàcies de la ciutat i van aconseguir prop de 5.000 comprimits

Actualitzada 27/04/2017 a les 09:07

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 18 d'abril un home de 42 anys i una dona de 36 anys, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de Reus, per presumptament falsificar receptes i traficar amb medicaments amb efectes hipnòtics. La investigació es va posar en marxa a finals de febrer, quan els Serveis Territorials del Departament de Salut a Tarragona es van posar en contacte amb els mossos per denunciar un possible cas d'abús de benzodiazepines, una substància utilitzada mèdicament com a ansiolític per al tractament de crisis d'angoixa i l'insomni. Els agents, a través de la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques, van detectar que el període investigat van aconseguir prop de 5.000 comprimits. Els dos detinguts s'abastien en diverses farmàcies de Reus per aconseguir els medicaments. Per poder-los obtenir, utilitzaven receptes mèdiques falsificades a partir de receptes originals.

Els dos veïns de Reus van ser detinguts el 18 d'abril per un delicte contra la salut pública i per un delicte de falsificació de document públic. La investigació policial es va posar en marxa a finals de febrer, quan els Serveis Territorials del Departament de Salut a Tarragona es van posar en contacte amb els mossos per denunciar un possible cas d'abús de benzodiazepines, una substància utilitzada mèdicament com a ansiolític per al tractament de crisis d'angoixa i l'insomni. Concretament, es tracta d'un fàrmac que s'utilitza habitualment en tractaments de curta durada que no sobrepassen el màxim de quatres setmanes.



Arran d'aquesta informació, els agents van iniciar una investigació per comprovar aquestes dades. Així, a través de la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques van poder comprovar que durant el període investigat, la detinguda va rebre 2.500 comprimits mentre que l'home en va aconseguir 1.800. Tenint en compte la posologia estipulada per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, els detinguts haurien obtingut 2.800 comprimits més dels necessaris en un tractament normal.



Els investigadors van contrastar a través de diverses vigilàncies realitzades conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Reus que, durant mesos, els dos detinguts es dedicaven a recórrer totes les farmàcies de Reus per aconseguir medicaments del grup de les benzodiazepines. Per poder-les obtenir, utilitzaven receptes mèdiques falsificades a partir de documents originals.



Una de les proves que els investigadors van obtenir per determinar que els arrestats destinaven els fàrmacs al tràfic de substàncies és que tant l'home com la dona detinguda van arribar a emmagatzemar en determinats moments fins a 15 vegades la dosi permesa en un tractament normal.



Finalment, el 18 d'abril, els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal de Tarragona amb el suport d'agents de la Guàrdia Urbana de Reus van fer un registre en el domicili dels detinguts, on van trobar 72 receptes de diversos centres mèdics que els haurien permès obtenir 1.440 comprimits més d'aquest medicament.



Els arrestats van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 2 en funcions de guàrdia de Reus el 19 d'abril i van quedar en llibertat amb càrrecs.