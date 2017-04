La proposta japonesa del Sora s'emporta el premi Damm de la Ganxetpintxo

Els premis populars han estat pels establiments Tapes i Tapes, Vermut Rofes i l'Estel

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 17:36

El restaurant Sora Sushi & Cocktail Lounge s'ha endut el premi Damm de la ruta Ganxetpintxo 2017 de primavera de Reus. Així ho ha anunciat la Cambra de Comerç de Reus, que aquest dimecres ha lliurat tots els premis als establiments guanyadors de cada categoria. La proposta del Sora, amb el nom 'La muralla del Pallol', presentava un futomaki japonès amb tempura de verdures, tàrtar de salmó i xarop de vermut de Reus.



Per altra banda, els premis Populars han estat pels següents establiments: Tapes i tapes, pel 'Tàrtar de mar del Galió'; Vermut Rofes, per 'Pop patxero'; i l'Estel, per 'Timbal de Tonyina de la Creu Vermella'. Els premis Professionals han anat a parar a la DO Vinoteca i Cuina, per la 'Clotxeta dels japonesos'; al Bakauma, per 'L’arabaki de l’Hospital'; i al Random, per 'Temptació de sake del canyís'.



Per la seva banda, el premi Ganxet Llengua, impulsat pel Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura i atorgat per votació popular, ha escollit el Restaurant 158. Finalment, el premi #PintxoDigital ha estat pel Restaurant Mediterrani.