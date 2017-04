La Festa de la Primavera omple Reus d'activitats de promoció del comerç

La Festa torna el divendres 28 d’abril a la tarda i dissabte 29 tot el dia

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 19:42

Reus Promoció organitza, juntament amb el Tomb de Reus, una nova edició de la Festa de la Primavera, amb l’objectiu de promocionar el comerç de la ciutat. Es tracta d’una campanya de ciutat, fruit de la col·laboració, que presenta una programació amb un gran nombre d’activitats d’animació al carrer. La campanya té un dels seus punts forts en la participació dels comerços per oferir activitats extres als clients durant el cap de setmana. La Festa de la Primavera torna el divendres 28 d’abril a la tarda i dissabte 29 d’abril tot el dia.



La iniciativa compta amb una àmplia participació d’establiments comercials del centre de la ciutat, que oferiran al públic activitats i avantatges especials durant els dos dies, amb l’objectiu de presentar els nous productes i col·leccions per a la temporada de primavera. Els establiments comercials desenvoluparan accions de manera individual: promocions especials, tastos gratuïts, dj’s i xecs regal, entre d'altres.



La campanya es completa amb activitats d’animació al carrer. A la plaça del Mercadal s’hi instal·larà un escenari, on divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia es realitzaran diverses actuacions musicals. A la plaça també s’hi instal·larà un Photocall de la Primavera, on els usuaris es podran fer fotografies i interactuar a les xarxes socials amb els hastags #magradareus i #primaverareus.



Tant divendres com dissabte es farà una desfilada al passatge Salvador Seguí i Rubinat, organitzat per Perfumeria Júlia-Reus, CasioWatch Centre Reus i Love&Paradise.