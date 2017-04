La URV busca voluntaris amb síndrome metabòlica per seguir una dieta saludable

Els investigadors avaluaran si una alimentació saludable modifica els bacteris intestinals i la seva funció

25/04/2017

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili busquen 40 voluntaris que tinguin síndrome metabòlica per participar a un estudi que pretén avaluar si la intervenció nutricional amb aliments saludables modifica els tipus de bacteris intestinals i la seva funció, i de quina manera això millora determinats paràmetres de risc metabòlic com la glucosa o el colesterol, entre d’altres. Per poder-hi participar, les persones han de seguir tres o més de les següents : obesitat abdominal, glucosa alterada, colesterol elevat, triglicèrids elevats i/o hipertensió.



L'estudi el duran a terme investigadors del grup de Recerca en Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), CIBER Fisiopatologia de l’Obesitat i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. En els últims anys, els bacteris que viuen al tracte digestiu han pres un protagonisme clau en la recerca per la salut. Avui en dia se sap que alguns tipus de bacteris poden tenir un paper rellevant en patologies com l’obesitat, la diabetis o les malalties cardiovasculars. És per això que tenir una flora bacteriana saludable és una estratègia pel manteniment de la salut. L'estudi sotmetrà els voluntaris al seguiment d'una dieta saludable per valorar l'afectació d'aquesta.



Aquest projecte de recerca, que porta per nom Metadiet, ha obtingut finançament de l’Institut de Salud Carlos III i es desenvoluparà durant tres anys. La fase d'intervenció nutricional es va iniciar durant el mes de març i pretén incloure un total de 40 participants, als quals se’ls donaran recomanacions de dieta saludable durant dos mesos. Posteriorment, els mateixos participants estaran dos mesos més seguint una dieta mediterrània amb fruits secs que es faciliten al participant. Durant aquest temps, els participants estaran amb seguiment nutricional i d’estil de vida, a més de realitzar-se anàlisis sanguinis per tal de valorar els marcadors de risc metabòlic.