Una columna amb cinc càmeres vigilarà els carrers de Mas Abelló

L'Ajuntament de Reus treu a licitació la videovigilància del barri per 53.000 euros

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 09:52

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs públic la licitació del contracte de subministrament i instal·lació d'un sistema de videovigilància a la via pública al barri Mas Abelló. El contracte surt a concurs per un import de 53.361 euros i l'empresa que l'aconsegueixi disposarà d'un termini de dos mesos, a partir de la formalització del contracte, per lliurar el sistema de vigilància



El sistema de videovigilància es basa en la ubicació de cinc càmeres amb connexió IP, amb capacitat de gravació, ubicades en un bàcul d'enllumenat públic existent de 6 metres d'alçada, o en una nova columna a instal·lar de 8 metres, que estaran ubicades en el carrer de la Mare de Déu de Puigcerver per tal de realitzar la videovigilància dels carrers perpendiculars, és a dir, el passatge de la Mare de Déu de les Angustias, el de la Mare de Déu de la Paloma, el passatge de la Mare de Déu de Guadalupe, el de la Mare de Déu de la Cabeza i el passatge de la Mare de Deu del Saliente.



La distància màxima cobrirà cada càmera és de 100 metres en línia recta de cada carrer i hauran de poder enregistrar imatges en condicions de poca visibilitat i de nit. Cada càmera es connectarà mitjançant un equip sense fils a un altre equip de telecomunicacions, que estarà enllaçat, també sense fils, amb la torre de telecomunicacions de la comissaria de la Guàrdia Urbana.



Aquesta és una mesura que fa temps va anunciar l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, qui afirmava que «des del Govern de Reus estem compromesos amb el benestar i la seguretat dels veïns de tots els barris de la ciutat. Per aquest motiu, fem servir totes les eines que tenim a la nostra mà perquè els reusencs se sentin més segurs. Les càmeres a la via pública són una eina més, amb una gran capacitat de dissuadir, i que complementen el sevei de proximitat que presta i continuarà prestant la Guàrdia Urbana».