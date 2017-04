Obre la primera Botiga Amiga a Reus

L'establiment està situat al número 22 de l'Avinguda Prat de la Riba

Reus comptarà a partir d’ara amb una Botiga Amiga, la primera que obre a la ciutat i la segona a tot el Camp de Tarragona. Els ingressos obtinguts en aquesta botiga, situada al número 22 de l’Avinguda Prat de la Riba, es destinaran a programes de formació i inserció laboral per a persones en risc d’exclusió social. La inauguració de l’establiment tindrà lloc el proper dimecres 26 d’abril a les 18h.



Botiga Amiga és una xarxa d’establiments comercials que afavoreix la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, al mateix temps que treballa per la reutilització i reciclatge de roba. A més d’aquestes botigues solidàries, la Fundació compta amb una xarxa de serveis (escola – restaurant, menjador social, bugaderia industrial, aparcaments de bicicletes....) que durant el 2016 va permetre donar feina a 292 persones en situació de vulnerabilitat.



La venda al detall de roba sabates i complements també destaca com una eina mediambiental per allargar la vida a peces de roba que estan en perfecte estat per a utilitzar-les, a més d’oferir un contracte estable a les persones amb més dificultats per accedir a una oportunitat laboral.