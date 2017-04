La manca d'una fórmula que aplegui 14 regidors trava la moció de censura

La CUP descarta un acord per rellevar Pellicer on hi hagi C’s i vol liderar el canvi a l’alcaldia

Redacció

Actualitzada 23/04/2017 a les 20:51

La impossibilitat d’un acord que aplegués en un mateix propòsit els vots de Ciutadans (4) i de la CUP (6) trava, almenys de moment, l’impuls a una moció de censura que fes caure Pellicer del càrrec. El pas requeriria el «sí» de, com a mínim, 14 regidors, la majoria absoluta. Una suma que, tot i que inclogués el PSC (4), no podria donar-se de cap altra manera abans del 12 de maig, tenint en compte el suport que ERC (2) i Ara Reus (2) van oferir al batlle en la qüestió de confiança i que, ni que volguessin, inhabilita ara els quatre regidors per impulsar la iniciativa per sis mesos.



Els cupaires enviaven aquest dissabte un comunicat on concretaven que «l’assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus ha pres la decisió per unanimitat de descartar un acord amb Ciutadans per tal que el PSC torni a obtenir l’alcaldia a Reus, càrrec que no ostenta des de temps del tripartit». Fonts de la CUP explicaven que «no hi ha hagut gaire debat» i que la negativa s’ha liquidat, «en molt poc temps». Des de la formació criticaven que «més enllà del fet que no s’hagin respectat els tempos en els quals la CUP pren les seves decisions com a organització assembleària, hi hagi qui faci política de curta volada sense ni haver fet cap reunió prèvia i que es jugui amb una cosa tan seriosa com el futur de Reus a partir de guerres de declaracions a la premsa». Seguint aquest fil, fonts cupaires detallaven que hi ha reunions previstes amb el PSC per explorar la possibilitat de realitzar una moció de censura, que hauria «d’anar lligada a la situació de la ciutat a partir del dia a dia de la gestió, i a l’assentament de bases per canviar el model actual, que no funciona a nivell social, econòmic i que ens ha portat a la judicialització de la gestió municipal». Un canvi en les polítiques «que hauria de ser liderat a l’alcaldia per la CUP com a primera força de l’oposició i com a postulant d’una moció de censura».



Vies que s’esgoten

Ciutadans havia apuntat la possibilitat d’un acord entre la formació taronja i el PSC «que pivotés cap a un candidat socialista» i, per una altra banda, que el PSC intentés –si així ho considerava– una entesa amb la CUP, com a «única via per a tirar endavant una moció de censura». Proposta sobre la qual el portaveu Juan Carlos Sánchez aclaria, aquest divendres, que «no és que Ciutadans busqui el suport de la CUP ni que promogui que el PSC el busqui». Tant C’s com la CUP havien tancat la porta, d’inici, a un govern amb la presència d’ambdues formacions.