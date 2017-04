FiraReus acull l'Assemblea General de l'AEQT

S'han presentat, entre d'altres, la memòria econòmica i els resultats de l’exercici 2016

Actualitzada 24/04/2017 a les 20:07

Els representants de la Indústria Química del Camp de Tarragona han acudit aquest dilluns a la seva cita semestral amb l’Assemblea General de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), que és l’òrgan que reuneix els directius de les 28 empreses associades. En aquesta ocasió la reunió s’ha celebrat al Centre de Fires i Convencions FiraReus.



En absència del President Josep Francesc Font, que ha excusat la seva assistència per motius professionals, ha estat la Vicepresidenta Anne Berg qui ha donat el tret de sortida a la reunió. Berg ha donat la paraula a l’Alcalde de Reus, Carles Pellicer, qui ha volgut acompanyar els representants de la Indústria Química en la seva visita a FiraReus. Com a amfitrió, l’Alcalde de la capital del Baix Camp ha mostrat la seva satisfacció per acollir aquesta trobada, i ha reiterat la importància d’un sector com el químic, «que aporta progrés i valor afegit», al conjunt del Territori. L’Alcalde ha estat acompanyat pel Regidor de Promoció Econòmica, Marc Arza.



Acabades les salutacions, els representants polítics han deixat als membres de l’Assemblea de l’AEQT procedir amb la seva reunió. La primera en realitzar el seu informe ha estat la Directora General, Teresa Pallarès, que ha afrontat els temes principals de gestió de l’Associació, incloent també l’informe de Corporate Compliance, que ha estat dut a terme pel Compliance Officer i Secretari General, Fernando Huidobro. A aquest primer informe l’han seguit els realitzats pels presidents de les vuit comissions que disposa l’AEQT: Activitats Portuàries i Logístiques (Eduardo Sañudo), Comunicació (Marc Fargas), Empreses de Serveis (Miguel Muñoz), Energia (Ruben Folgado), Medi Ambient (Anne Berg), Seguretat (Jaume Sariol), Sociolaboral (Antonia López) i Territori (José Luis Jiménez Lasheras).



Després del repàs a l’activitat de les comissions ha arribat el torn de la presentació de la memòria econòmica i el resultats de l’exercici 2016, que han estat aprovats per l’Assemblea. El darrer punt de l’ordre establert abans de precs i preguntes ha fet referència a la renovació de vocalies a la Junta Directiva.