La Plaça Mercadal, centre neuràlgic del Sant Jordi reusenc

Com cada any, la plaça de l’ajuntament i els carrers més cèntrics s’han omplert de gent

Redacció

Actualitzada 23/04/2017 a les 19:37

Sant Jordi a Reus és sinònim de riuades de gent omplint la Plaça Mercadal i els carrers pròxims, com la Plaça del Castell i la zona pròxima a la Prioral de Sant Pere. La jornada ha començat amb la recepció, a l’Ajuntament, dels autors locals per part de l’alcalde. A més, Carles Pellicer també ha reconegut el cineasta Oriol Tarragó i el seu èxit amb el curtmetratge ‘Timecode’.



La Plaça del Mercadal, com sempre, s’ha convertit en el punt de trobada d’una quarantena de parades de roses i llibres, tant de floristeries i llibreries com d’associacions i entitats de la ciutat. La plaça també és l’escenari, com és tradició per Sant Jordi, de la ballada de sardanes i de l’encesa del Drac, el Drac Petit i la Víbria. Els Xiquets de Reus també prenen protagonista en la diada especial de Sant Jordi.



Els reusencs no només han omplert els carrers i places, sinó que les llibreries com la Galatea, properes al Mercadal, també s’han omplert de lectors en una imatge típica del Sant Jordi reusenc. Les que han sortit al carrer han estat les biblioteques, que han habilitat uns punts per als autors per tal que poguessin signar les seves obres.