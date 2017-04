Reciclatge per portar les biblioteques de Reus al carrer

La festa #JoBlau omple la Plaça Prim de Reus

Redacció

Actualitzada 22/04/2017 a les 21:18

La plataforma Reus Recicla ha organitzat diversos projectes que pretenen unir el reciclatge amb accions per a la ciutadania. Després que el mes passat es celebrés la festa #JoGroc, aquest dissabte a la tarda la Plaça Prim ha acollit la festa #JoBlau.



Aquesta iniciativa pretén potenciar i conscienciar sobre la importància del reciclatge. L’objectiu principal és que, amb la recollida selectiva de les escombraries, es puguin generar uns beneficis que es destinin a diferents projectes per a la ciutadania. En concret, la festa #JoBlau vol aconseguir que les biblioteques reusenques surtin al carrer i puguin apropar la lectura i les seves activitats a les places i diferents racons dels barris de Reus. Aquest, precisament, és un projecte presentat per les pròpies biblioteques locals que volen fomentar i acostar la lectura.



Des de les cinc de la tarda, un gran nombre de reusencs que passejaven pel centre s’han deixat veure per la Plaça Prim, posant especial atenció en la festa #JoBlau. Els més petits han participat en tallers de reciclatge i de manualitats, a càrrec d’Ingrid Vila i d’alguns dels caps de l’AEG La Mulassa. A més, també s’ha repartit berenar entre els participants