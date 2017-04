L'Institut Gabriel Ferrater de Reus, reconegut als Premis d'Investigació Jove

També s’han premiat diversos alumnes de diferents centres de la província tarragonina

Redacció

EFE

Actualitzada 22/04/2017 a les 19:00

Aquest dissabte s’han entregat els Premis d’Investigació Jove que concedeixen la Secretaria d’Universitats i Investigació de la Generalitat. En total s’han premiat 88 alumnes i 1 centres d’ensenyament secundari, tots ells per dur a terme treballs d’investigació per estudiants de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i de Cicles Formatius de grau Mitjà o Superior.



Dels centres premiats, que reben 2.500 euros destinats a equipament de biblioteques i material docent, en destaca l’Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus. De fet, aquest és l’únic centre de la província de Tarragona que ha rebut el premi.



Dels 88 alumnes que han rebut el premi, que consta de 250 euros per estudiant, n’hi ha de diversos centres de la província de Tarragona. En concret, dels Col·legi Vedruna Sagrat Cor de Jesús de Tarragona, Institut Comte de Rius de Tarragona, Col·legi La Salle de Reus, Joan Guinjoan de Riudoms, Institut Deltebre, Joaquin Bau de Tortosa i Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta.