La Víbria de Reus celebra el seu desè aniversari amb una nova cara

La bèstia ha estat restaurada i serà presentada al públic el dissabte 22 d'abril

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 16:51

La Víbria de Reus arriba al seu desè aniversari, i per celebrar-ho com es mereix, «està més guapa que mai», asseguren els membres de l'entitat cultural. I és que la bèstia ha estat restaurada coincidint amb aquesta data. El nou físic de la Víbria, restaurat íntegrament per l'empresa reusenca Avall, serà presentat dissabte 22 d'abril. Les tasques de restauració han tingut una durada de tres mesos, i el cost aproximat ha estat d’uns 3.000 euros, sufragats íntegrament per la Colla de la Víbria de Reus.



Els processos han consistit en la reconstrucció volumètrica i reintegració matèrica de moltes parts trencades derivades de l’ús i manufactura de l’obra. S’ha realitzat un estudi de la policromia i s’han cercat els colors originals de l’obra, ja que es trobava repintada i alterada a causa del foc. S’ha rebaixat pes per tal de millorar la portabilitat de l’obra, alhora que també s’han reparat tots els punts de foc de la bèstia.



Durant la festa d’estrena de la Víbria es realitzaran diversos actes organitzats per la Colla de la Víbria, dirigits als més petits, tals com un taller de maquillatge i un photocall amb la bèstia. També es podrà adquirir el marxandatge oficial de la colla, i alhora hi haurà una sorpresa ben dolça per tots aquells que assisteixin a l’acte. Pels adults, la colla organitzarà un vermut electrònic.