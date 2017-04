Villaseca defensa que Gas Natural Fenosa «ha de formar part de la solució» de la pobresa energètica

El conseller delegat de la gasista assegura que tenen identificats a més de 21.000 clients com persones vulnerables a l'Estat

Actualitzada 20/04/2017 a les 13:44

Rafael Villaseca, conseller delegat de Gas Natural Fenosa (GNF), ha fet referència a la «sensibilitat» i l'esforç que fa la companyia per lluitar contra els efectes de la pobresa energètica en el transcurs de la seva intervenció davant els mitjans de comunicació moments abans de començar la junta general d'accionistes ordinària de la gasista. Villaseca ha afirmat que GNF sempre ha tingut «una gran sensibilitat en relació amb la pobresa energètica» i ha defensat que la companyia «ha de formar part de la solució si bé no som 'la' solució amb singular». El conseller delegat ha qualificat com un fet «no acceptable» la mort d'una veïna de Reus de 81 anys que va morir el 14 de novembre passat per l'incendi dels seu habitatge després d'estar dos mesos sense llum pel tall del subministrament de GNF. La gasista té identificades a 21.000 clients a l'Estat com persones vulnerables.



El conseller delegat ha assegurat que en una societat tan desenvolupada com l'actual «no és acceptable» que pugui succeir un fet com el que va suposar la mort d'una veïna de 81 anys a la localitat de Reus per l'incendi del seu habitatge després d'estar sense subministrament d'energia elèctrica pel tall decidit per GNF per impagament.



Villaseca ha assegurat que en aquest moments la companyia ha signat 19 convenis amb les administracions públiques i més de mil acords operatius amb municipis espanyols per fer front al problema de la pobresa energètica.



Fruit d'aquests cords i convenis, la companyia té identificades a 21.000 persones vulnerables corresponents a 1.394 localitats de l'Estat.



Villaseca ha explicat que des de començament d'any, GNG ha llançat un pla estatal orientat a persones vulnerables dotat amb 4,5 milions d'euros amb una vintena de mesures dirigides a intensificar les accions que ja venia realitzant en un pla anterior.



El conseller delegat ha «instat» a les diferents administracions públiques que acabi «amb l'actual situació de confusió i inseguretat jurídica». El directiu ha reflexionat que davant el repte que suposa posar en marxa una legislació que no té precedents en cap país europeu cal que aquestes noves mesures s'aprovin ja i es tingui en compte que la seva aplicació té un impacte directe en «milions d'operacions» a l'estat espanyol.