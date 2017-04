Reus promou el reciclatge de paper i cartró amb una festa a la plaça Prim

La campanya pretén implicar el món de la cultura perquè promogui el reciclatge

La campanya 'I tu, per què recicles?' organitza aquest dissabte una jornada festiva per promoure el reciclatge de paper i cartró adreçada especialment als infants i joves. La campanya arriba després que fa unes setmanes tingués lloc la primera, dedicada al reciclatge del plàstic sota el nom #Jogroc. La jornada d'aquest dissabte porta el nom de #Joblau i aprofita la proximitat de Sant Jordi per implicar el món de la cultura perquè promogui el reciclatge, ja que amb els ingressos de l’increment de recollida selectiva de paper i cartró es finançaran nous projectes per les biblioteques de la ciutat.Durant aquesta setmana, a les biblioteques Xavier Amorós, Pere Anguera, i a les llibreries de la ciutat, es repartiran punts de llibres i informació sobre la campanya. La campanya 'blava' culminarà dissabte a partir de les 5 de la tarda a la plaça Prim, on hi haurà tallers infantils i berenar.La campanya seguirà, al llarg de les setmanes pròximes, amb el reciclatge de vidre i de matèria orgànica com a protagonistes. La informació de la iniciativa de Reus Recicla es pot consultar a través de la pàgina web reusreciclaperprojectes.cat