Reus presenta el primer llibre que recull la història de la seva ràdio

El periodista Albert Sunyol ha estat escrivint el llibre durant cinc anys

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:57

Una nodrida representació del món de la ràdio a Reus va assistir aquest dimecres a la presentació del llibre 'La meva, la nostra ràdio. Les ones de Reus (1922-2017)', obra del periodista Albert Sunyol.



Periodistes en actiu, altres de jubilats, directors d’emissores i treballadors i col·laboradores de moltes d’elles, no es van voler perdre l’acte oficial d’aparició d’aquest llibre que ha costat cinc anys de feina a l’autor i que inclou desenes d’entrevistes a persones que han treballat o treballen a la ràdio.



Durant l’acte, va intervenir Xavier Filella, president del Centre de Lectura que és l’entitat on neix, ara fa quasi un segle, el primer projecte de ràdio i antenes de la ciutat. També hi van prendre part l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, qui va parlar de la importància que aquesta ciutat ha tingut sempre en el món de la comunicació i del paper que hi han jugat els periodistes.



Òscar Ramírez, editor de l’obra a través de La Banya Edicions, va argumentar que aquest llibre era necessari per la importància que Reus sempre ha tingut com a escola de ràdio. L’autor de llibre, Albert Sunyol, va tenir temps d’explicar el per què d’aquesta obra, com l’ha anat construint durant aquests cinc anys i les diferents etapes que han marcat la ciutat en relació a les emissores que ha vist néixer, créixer i desaparèixer.



El llibre és ja a la venda a les principals llibreries de Reus i aquest diumenge, diada de Sant Jordi, el periodista Albert Sunyol signarà exemplars durant tot el dia a la parada del Centre de Lectura que s’instal·larà al carrer Major, davant la seu de l’entitat.